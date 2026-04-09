09 апреля, 21:00

Спорт

Лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк поделился секретами победы в спорте и жизни

Депутат Государственной думы РФ, президент федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк провел мастер-класс по хоккею для жителей Восточного округа Москвы. В своем выступлении "Вся жизнь – на службе Родине" он рассказал о том, как правильно создавать и воспитывать команду, и какие обязательные составляющие важны для победы и в спорте, и в обычной жизни.

"Хоккей научил меня не сдаваться, биться до последнего и помнить, что ты – часть великой команды. Такие встречи бесценны: вспоминаем общие победы, которыми гордится страна, и думаем, как вырастить достойное поколение. Спорт – это не только медали, это характер, уважение к сопернику и любовь к Родине!", – отметил Третьяк.

Событие собрало более 700 гостей, среди которых были спортсмены, общественные деятели, активные москвичи. Для гостей прошла викторина, участники которой проверили свои знания истории отечественного хоккея, а также попробовали дать свои определения наставничеству и сформулировать собственную формулу успеха. Желающие также смогли поучаствовать в мастер-классе по владению клюшкой под руководством прославленного хоккеиста.

После окончания встречи ее участники пообщались с Третьяком и сделали памятное фото.

Третьяк – один из самых титулованных хоккеистов мира. В его послужном списке – 30 медалей разного достоинства, завоеванных на четырех Олимпиадах, 13 чемпионатах мира и Европы. С 2006 года Третьяк возглавляет Федерацию хоккея России. С 2003 – депутат Государственной думы РФ, с 2007 года – член партии "Единая Россия".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

