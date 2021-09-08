Кубок Стэнли приехал в ледовый дворец "Умка"

Кубок Стэнли продолжает путешествовать по Москве. В среду, 8 сентября, вместе с главным трофеем НХЛ в ледовый дворец "Умка" приехал хоккеист Никита Кучеров – двукратный обладатель Кубка в составе клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Никита тренировался в команде "Белые медведи" на катке "Умки" с 1997 по 2009 годы. А сейчас занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.