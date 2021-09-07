Футболисты молодежной сборной России победили Мальту в отборе ЧЕ–2023

Фото: rfs.ru

Молодежная сборная России по футболу, в состав которой входят игроки до 21 года, победила команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата Европы–2023.

Встреча второго тура группы С прошла 7 сентября в Химках и завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной России.

По дублю сделали Даниил Хлусевич (6-я, 14-я минута), Гамид Агаларов (17, 74), еще по одному мячу забили Кирилл Боженов (80) и Кирилл Кравцов (86).

В первом туре молодежная сборная России одержала поражения, проиграв команде Испании со счетом 1:4.

В следующем матче россияне сыграют с командой Северной Ирландии. Игра состоится 8 октября в Калининграде.

Ранее сообщалось, что нападающий Федор Смолов стал капитаном сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира с командой Мальты. В основной состав также вошел защитник Максим Осипенко.