Футболисты молодежной сборной России победили Мальту в отборе ЧЕ–2023

Фото: rfs.ru
Молодежная сборная России по футболу, в состав которой входят игроки до 21 года, победила команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата Европы–2023.
Встреча второго тура группы С прошла 7 сентября в Химках и завершилась со счетом 6:0 в пользу сборной России.
По дублю сделали Даниил Хлусевич (6-я, 14-я минута), Гамид Агаларов (17, 74), еще по одному мячу забили Кирилл Боженов (80) и Кирилл Кравцов (86).
В первом туре молодежная сборная России одержала поражения, проиграв команде Испании со счетом 1:4.
В следующем матче россияне сыграют с командой Северной Ирландии. Игра состоится 8 октября в Калининграде.
Ранее сообщалось, что нападающий Федор Смолов стал капитаном сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира с командой Мальты. В основной состав также вошел защитник Максим Осипенко.
Болельщики собираются у стадиона, где пройдет матч Россия – Мальта
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