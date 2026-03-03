Форма поиска по сайту

03 марта, 08:00

ФК "Спартак" выиграл матч, отложенный на сутки в Сочи

Столичный футбольный клуб "Спартак" выиграл матч, отложенный на сутки. Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Для "Спартака" это был первый официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо. Он возглавил клуб в январе. Также за "красно-белых" дебютировал Владислав Саусь, который перешел из калининградской "Балтики".

После 19-го тура "Спартак" с 32 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. В следующем матче москвичи примут тольяттинский "Акрон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

