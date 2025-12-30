Лариса Долина не успеет вывезти вещи из квартиры в Хамовниках до 30 декабря

Певица Лариса Долина не успевает полностью освободить квартиру в столичных Хамовниках. Собственница жилья Полина Лурье просила вывезти вещи до 30 декабря.

Утром около подъезда элитного дома в Ксеньинском переулке припарковался очередной грузовик, и двое мужчин с коробками поднялись на этаж.

Накануне, 29 декабря, почти целый день оттуда вывозили коробки с вещами и рейлы с концертными костюмами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.