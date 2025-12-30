30 декабря, 14:15Шоу-бизнес
Лариса Долина не успеет вывезти вещи из квартиры в Хамовниках до 30 декабря
Певица Лариса Долина не успевает полностью освободить квартиру в столичных Хамовниках. Собственница жилья Полина Лурье просила вывезти вещи до 30 декабря.
Утром около подъезда элитного дома в Ксеньинском переулке припарковался очередной грузовик, и двое мужчин с коробками поднялись на этаж.
Накануне, 29 декабря, почти целый день оттуда вывозили коробки с вещами и рейлы с концертными костюмами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.