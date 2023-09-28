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28 сентября, 08:00

Шоу-бизнес

Анджелина Джоли стала героиней обложки Vogue

Анджелина Джоли стала героиней обложки Vogue

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Актриса Анджелина Джоли вновь оказалась обложке. Она пришла на фотосессию журнала Vogue со своими приемными детьми и сменила несколько образов.

Их составили из вещей нового бренда знаменитости. О запуске модного дома актриса объявила в мае. Она призналась, что к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами.

Джоли отметила, что не планирует становиться крупным модным дизайнером, как многие предположили ранее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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