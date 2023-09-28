Анджелина Джоли стала героиней обложки Vogue

Актриса Анджелина Джоли вновь оказалась обложке. Она пришла на фотосессию журнала Vogue со своими приемными детьми и сменила несколько образов.

Их составили из вещей нового бренда знаменитости. О запуске модного дома актриса объявила в мае. Она призналась, что к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами.

Джоли отметила, что не планирует становиться крупным модным дизайнером, как многие предположили ранее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.