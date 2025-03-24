Праздничная программа в честь 5-летия фитнес-клуба Эмина Агаларова прошла в "Москва-Сити"

В башне "Нева" в "Москва-Сити" прошла праздничная программа в честь 5-летия фитнес-клуба Crocus Fitness артиста и бизнесмена Эмина Агаларова.

Он презентовал гостям две новые зоны и рассказал о преимуществах фитнес-клуба, а также о планах по развитию сети. Всего сейчас у Crocus Fitness 26 клубов в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Баку и в Душанбе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.