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23 июля, 13:15

Шоу-бизнес

Певица Глюкоза попала в скандал из-за выступления в Красноярске

Певица Глюкоза попала в скандал из-за выступления в Красноярске

Глюкоза испортила концерт ко Дню металлурга в Красноярске

Скандал произошел после концерта Глюкозы в Красноярске

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Выступление на Дне металлурга в Красноярске обернулось для певицы Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) большим скандалом. Местные жители рассказывают о странном поведении артистки на сцене. Она несвязно говорила, не попадала в ноты, трогала себя за интимные места и нецензурно выражалась.

После инцидента продюсер Максим Фадеев заявил, что собирается подать на исполнительницу в суд, отметив что ее концерт "перешел все границы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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