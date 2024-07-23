Певица Глюкоза попала в скандал из-за выступления в Красноярске

Выступление на Дне металлурга в Красноярске обернулось для певицы Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) большим скандалом. Местные жители рассказывают о странном поведении артистки на сцене. Она несвязно говорила, не попадала в ноты, трогала себя за интимные места и нецензурно выражалась.

После инцидента продюсер Максим Фадеев заявил, что собирается подать на исполнительницу в суд, отметив что ее концерт "перешел все границы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.