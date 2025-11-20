Форма поиска по сайту

20 ноября, 22:30

Шоу-бизнес

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей на отечественной эстраде. По данным СМИ, ее гонорар за 40-минутное выступление достигает 25 миллионов рублей. При этом концерты артистки собирают аншлаги по всей стране.

Как отмечают представители певицы, основное внимание уделяется не финансовой составляющей, а творчеству и семейным ценностям, которые Кадышева пропагандирует в своих песнях. Количество ее концертов ограничено, что также влияет на стоимость выступлений.

шоу-бизнес

