Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России

Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей на отечественной эстраде. По данным СМИ, ее гонорар за 40-минутное выступление достигает 25 миллионов рублей. При этом концерты артистки собирают аншлаги по всей стране.

Как отмечают представители певицы, основное внимание уделяется не финансовой составляющей, а творчеству и семейным ценностям, которые Кадышева пропагандирует в своих песнях. Количество ее концертов ограничено, что также влияет на стоимость выступлений.

