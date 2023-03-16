Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов

Православным активистам не удалось засудить российского певца Филиппа Киркорова. Во время сольного концерта в Кремлевском дворце на сцене появился красный крест, по которому артист прошел, исполняя свой хит "Мария Магдалена".

Выступление артиста не понравилось представителям православной организации "Мирный воин". Они подали в суд и потребовали миллион рублей в качестве компенсации за моральные страдания. Суд встал на сторону Киркорова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.