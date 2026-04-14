Звезды российского шоу-бизнеса выступили против самокатчиков

Сразу несколько российских селебрити высказались против неосторожной езды на электросамокатах. Среди них телеведущая Алена Водонаева, сына которой сбили на пешеходной зоне, и певец Прохор Шаляпин. Он сам чуть не пострадал от водителя СИМ.

Причем немногим ранее своей историей поделилась и актриса Екатерина Шпица. Маму артистки едва не сбила девушка в наушниках. Недовольство звезд отечественного шоу-бизнеса разделяют десятки тысяч людей по всей стране.

Возмущения нашли отклик в Госдуме. В настоящее время парламентарии дорабатывают проект об ужесточении штрафов за нарушения на электросамокатах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.