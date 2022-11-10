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Новости

10 ноября, 14:30

Шоу-бизнес

Эксперты рассказали, в каком статусе находится Ксения Собчак по делу о вымогательстве

Эксперты рассказали, в каком статусе находится Ксения Собчак по делу о вымогательстве

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Нарусова не стала комментировать возвращение Ксении Собчак в РФ

Телеведущей Ксении Собчак не было в России всего 12 дней, она вернулась и находится с семьей. Об этом сообщили многие СМИ. Но официального подтверждения этой информации нет.

Собчак уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Что за это время изменилось в деле о вымогательстве, которое коснулось команды журналистки? И в каком статусе находится она сама? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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