Гонорары российских звезд в праздники выросли на 25–50%

Российские артисты выступили с концертами в новогоднюю ночь. Гонорары ведущих звезд в праздники, по данным СМИ, выросли на 25–50%. К топовой категории, заработавшей от 9 до 15 миллионов рублей, относят Полину Гагарину, Григория Лепса и Анну Асти.

Артисты рангом ниже, такие как Сосо Павлиашвили и Татьяна Буланова, получили от 4 до 6 миллионов. Билеты на их шоу с ужином стоили в среднем 150 тысяч рублей. Некоторые исполнители, включая Сергея Лазарева и Валерию, предпочли встретить праздник дома.

