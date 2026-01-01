Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 15:30

Шоу-бизнес

Гонорары российских звезд в праздники выросли на 25–50%

Гонорары российских звезд в праздники выросли на 25–50%

"Интервью": Филипп Киркоров – об итогах года

"Интервью": Филипп Киркоров – об итогах 2025 года

Лариса Долина не успеет вывезти вещи из квартиры в Хамовниках до 30 декабря

Вещи Долиной начали вывозить из квартиры в Хамовниках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

Несколько десятков коробок вынесли из дома Долиной в Хамовниках

Мебель и техника в бывшей квартире Долиной остались Лурье

Рейлы с платьями Ларисы Долиной вывезли из дома в Хамовниках

У бывшего дома Ларисы Долиной в Хамовниках появилась грузовая машина

Российские артисты выступили с концертами в новогоднюю ночь. Гонорары ведущих звезд в праздники, по данным СМИ, выросли на 25–50%. К топовой категории, заработавшей от 9 до 15 миллионов рублей, относят Полину Гагарину, Григория Лепса и Анну Асти.

Артисты рангом ниже, такие как Сосо Павлиашвили и Татьяна Буланова, получили от 4 до 6 миллионов. Билеты на их шоу с ужином стоили в среднем 150 тысяч рублей. Некоторые исполнители, включая Сергея Лазарева и Валерию, предпочли встретить праздник дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоНаталия ШкодаМуса Мстоян

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика