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23 мая, 14:15

Общество

Очередь желающих посмотреть Тихвинскую икону Божией Матери выстроилась у ХХС

Очередь желающих посмотреть Тихвинскую икону Божией Матери выстроилась у ХХС

Тихвинскую икону Божией Матери привезли в храм Христа Спасителя

Тихвинскую икону Божией Матери привезли в храм Христа Спасителя

Тихвинскую икону Божией Матери доставили в храм Христа Спасителя

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У храма Христа Спасителя образовались очереди. Желающие пришли поклониться Тихвинской иконе Богородицы. Образ по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла привезли в Москву из Тихвина.

Тихвинская икона Божией Матери – одна из величайших православных святынь. По одному из преданий, образ был написан евангелистом Лукой еще при земной жизни Божией Матери.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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религияобществовидеоКсения Чепенко
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