Очередь желающих посмотреть Тихвинскую икону Божией Матери выстроилась у ХХС

У храма Христа Спасителя образовались очереди. Желающие пришли поклониться Тихвинской иконе Богородицы. Образ по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла привезли в Москву из Тихвина.

Тихвинская икона Божией Матери – одна из величайших православных святынь. По одному из преданий, образ был написан евангелистом Лукой еще при земной жизни Божией Матери.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.