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Союз православных журналистов сообщил о попытке захвата Киево-Печерской лавры
Украинская полиция вновь пришла в Киево-Печерскую лавру. Союз православных журналистов сообщил, что происходит попытка захвата одного из корпусов монастыря.
Также они писали, что на территории лавры начались стычки, полицейские применяли силу. Позже вход в Лавру был разблокирован.
Новый виток конфликта начался с уведомления о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.