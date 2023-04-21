Союз православных журналистов сообщил о попытке захвата Киево-Печерской лавры

Украинская полиция вновь пришла в Киево-Печерскую лавру. Союз православных журналистов сообщил, что происходит попытка захвата одного из корпусов монастыря.

Также они писали, что на территории лавры начались стычки, полицейские применяли силу. Позже вход в Лавру был разблокирован.

Новый виток конфликта начался с уведомления о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.