В храме Гроба Господня собрались тысячи паломников в ожидании Благодатного огня

Тысячи паломников собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. В прошлом году чудо свершилось в 14:36 по московскому времени.

Изначально из‑за угрозы ракетных обстрелов планировалось провести церемонию без присутствия паломников и прессы. Однако за несколько дней до события ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме были отменены.

