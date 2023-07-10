Тысячи людей пришли на митинги против сожжения Корана в Швеции

В Швеции прошли массовые митинги против сожжения Корана. На юге страны, в городе Мальме, под лозунгом "С Кораном против исламофобии" собрались более трех тысяч человек. Акцию организовали местные мусульманские организации. Участникам раздали 500 копий Корана, а затем провели общую молитву.

В Стокгольме на аналогичную манифестацию, по оценкам полиции, пришли четыре тысячи участников. Протестующие собрались именно там, где 28 июня – в канун мусульманского праздника Курбан-Байрам – сожгли священную для мусульман книгу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.