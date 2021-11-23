В Югре ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса

Власти Югры до 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района.

Людей обязали установить на гаджеты специальное приложение, чтобы заполнять анкету при выходе из дома. Отправится можно только в продуктовые магазины или аптеки, на это отводится два часа, а также для того, чтобы вынести мусор или помочь пожилым родственникам.

Владельцам собак предоставили возможность гулять по одному часу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

