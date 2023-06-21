Огромный водяной смерч у берегов Сочи попал на видео

Огромный водяной смерч появился в Черном море недалеко от Сочи. Видео с редким природным явлением сняли очевидцы.

На кадрах видно, что воронка начинается у самой водной глади и теряется в грозовых тучах. Столб сформировался всего в нескольких десятках метров от берега, где стоят жилые дома.

В регионе объявили штормовое предупреждение, так как опасность возникновения подобных смерчей сохраняется. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.