Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:45

Новости

Огромный водяной смерч у берегов Сочи попал на видео

Огромный водяной смерч у берегов Сочи попал на видео

Новости регионов: сильный ураган и град обрушились на Красноярский край

Четыре автобуса сгорели на парковке во Владивостоке

Мужчина разбил несколько машин в сочинском селе Веселое

Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Горловке

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из "Градов"

Пожар произошел на территории заповедника в Магадане

Площадь природного пожара в Алтайском крае выросла почти до 3,5 тыс га

Непогода охватила курорты России

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр

Огромный водяной смерч появился в Черном море недалеко от Сочи. Видео с редким природным явлением сняли очевидцы.

На кадрах видно, что воронка начинается у самой водной глади и теряется в грозовых тучах. Столб сформировался всего в нескольких десятках метров от берега, где стоят жилые дома.

В регионе объявили штормовое предупреждение, так как опасность возникновения подобных смерчей сохраняется. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика