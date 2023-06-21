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Происшествия

Площадь природного пожара в Алтайском крае выросла почти до 3,5 тыс га

Площадь природного пожара в Алтайском крае выросла почти до 3,5 тыс га

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В Алтайском крае справиться с очагами не удается до сих пор, несмотря на помощь самолета-амфибии. По последним данным, площадь природного пожара в Егорьевском районе выросла почти до 3,5 тысячи гектаров.

За это время произвели около 10 сбросов воды, но ситуацию осложняет сухая и ветреная погода. В тушении участвует более 200 человек, а на помощь собираются привлечь парашютно-десантную пожарную службу Югры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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