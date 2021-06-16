Обязательную вакцинацию поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Власти Подмосковья планируют вакцинировать около 1 миллиона человек, среди которых работники в сфере услуг и госслужащие.

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