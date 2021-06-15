В Петербурге для посетителей фан-зоны дополнительно закупили 100 тыс масок

Футбольные фанаты отнеслись с пониманием к новым антиковидным ограничениям в Санкт-Петербурге. Для болельщиков дополнительно закупили 100 тысяч масок. Их раздают бесплатно при входе в футбольную деревню.

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