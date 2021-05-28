В поиске напавшего на полицейского во Франции участвуют 240 жандармов

14:26
Фото: AP Photo/Daniel Cole
Неизвестный с ножом напал на сотрудницу полиции рядом с французским городом Нант, в его поиске участвуют 240 жандармов, в том числе сотрудники антитеррористического подразделения. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Нападение произошло утром пятницы, 28 мая, в коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр. Сотрудница полиции получила серьезные ранения, а нападавший скрылся. Его мотивы пока не установлены.
"Для поиска нападавшего в регионе <...> задействованы 240 жандармов, в том числе группа вмешательства Национальной жандармерии", – говорится в сообщении.
В поисках злоумышленника также задействован вертолет.
Ранее мужчина сжег собственную жену прямо посреди улицы во французском городе Мериньяк. Убийцу задержала полиция. Уточняется, что изначально он попытался сжечь дом, в котором проживал с супругой и тремя детьми.
Женщина смогла выбраться, но тот погнался за ней, выстрелил из винтовки в спину, после чего облил неизвестной жидкостью и поджег.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: