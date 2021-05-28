В поиске напавшего на полицейского во Франции участвуют 240 жандармов

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Неизвестный с ножом напал на сотрудницу полиции рядом с французским городом Нант, в его поиске участвуют 240 жандармов, в том числе сотрудники антитеррористического подразделения. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Нападение произошло утром пятницы, 28 мая, в коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр. Сотрудница полиции получила серьезные ранения, а нападавший скрылся. Его мотивы пока не установлены.

"Для поиска нападавшего в регионе <...> задействованы 240 жандармов, в том числе группа вмешательства Национальной жандармерии", – говорится в сообщении.

В поисках злоумышленника также задействован вертолет.

Ранее мужчина сжег собственную жену прямо посреди улицы во французском городе Мериньяк. Убийцу задержала полиция. Уточняется, что изначально он попытался сжечь дом, в котором проживал с супругой и тремя детьми.

Женщина смогла выбраться, но тот погнался за ней, выстрелил из винтовки в спину, после чего облил неизвестной жидкостью и поджег.