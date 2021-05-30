В Екатеринбурге мужчина из окна стреляет по прохожим. Предположительно из карабина "Сайга". Пострадали двое.

В Миздраве подтвердили, что ранение получил сотрудник Росгвардии. Кроме того, в крайне тяжелом состоянии находится девочка, ей пуля попала в живот.

СМИ сообщают, что стрельбу устроил бывший полицейский. Сейчас устанавливают личнось мужчины. На месте работают сотрудники СОБРа. Жителей подъезда, где находится стрелок, эвакуировали. Территория вокруг дома оцеплена. Соседи рассказали, что мужчина несколько дней находится в запое, долгое время он пребывал в депрессии.

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