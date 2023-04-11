Эксперт рассказал о том, как выброс пепла из вулкана Шивелуч отразится на климате

Выбросу пепла из кратера вулкана Шивелуч присвоен красный, максимальный, код опасности. Росавиация рекомендует летным экипажам учитывать это при выборе маршрутов.

А климатологи уже выступили с заявлением, что если пепел достигнет стратосферы, это может спровоцировать даже глобальное похолодание. Руководитель центра экологии Института Европы РАН и эксперт Международной организации гражданской авиации Сергей Рогинко рассказал, как извержение вулкана отразится на климате.

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