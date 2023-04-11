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Экология

Эксперт рассказал о том, как выброс пепла из вулкана Шивелуч отразится на климате

Эксперт рассказал о том, как выброс пепла из вулкана Шивелуч отразится на климате

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Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 500 километров

Выбросу пепла из кратера вулкана Шивелуч присвоен красный, максимальный, код опасности. Росавиация рекомендует летным экипажам учитывать это при выборе маршрутов.

А климатологи уже выступили с заявлением, что если пепел достигнет стратосферы, это может спровоцировать даже глобальное похолодание. Руководитель центра экологии Института Европы РАН и эксперт Международной организации гражданской авиации Сергей Рогинко рассказал, как извержение вулкана отразится на климате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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