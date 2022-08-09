Шторм пришел в южный Крым. 9 августа закрыли пляжи в Ялте и в соседних поселках. Об этом заявили в администрации города.

Везде подняли красные флаги, скорость ветра местами достигает 23 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.