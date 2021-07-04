Ялту вновь накрыли дожди

В Ялте несколько улиц вновь подтоплены. Ночью на город вылилась очередная порция осадков. Уровень воды местами достигает 20 сантиметров, на некоторых дорогах образовались бурные потоки воды.

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