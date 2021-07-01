Аксенов заявил о рекордном росте туристического потока в Крым

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Туристический поток в Крым за первое полугодие 2021 года вырос на 49% по сравнению с таким же периодом в 2019 году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В этом году мы фиксируем рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия турпоток вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3 миллионов 289,2 тысячи туристов", – отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что в июне полуостров посетили более 1,3 миллиона туристов. Это на 43% больше, чем в июне 2019 года. Уточняется, что около 60% отдыхающих прибыли в Крым по Крымскому мосту, 32% – прилетели на самолете, 8% – воспользовались железнодорожным транспортом.

"Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90–95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%", – добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что в Крыму обсуждают возможность ввести систему бонусов и скидок для привитых туристов. Речь идет об оплате отдыха в гостиницах и пансионатах.

