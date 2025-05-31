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31 мая, 13:30

Происшествия

В Москве задержали мошенника, обещавшего превращать рубли в доллары с помощью магии

В Москве задержали мошенника, обещавшего превращать рубли в доллары с помощью магии

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Мужчина предлагал людям превратить рубли в доллары с помощью магии. Теперь его будут судить по статье о мошенничестве, рассказали в столичной прокуратуре.

Преступник знакомился с людьми, втирался в доверие, а затем утверждал, что у него есть специальная бумага и если совершить определенный ритуал, она превратится в настоящие доллары. Для "ритуала" ему требовались пятитысячные рублевые купюры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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