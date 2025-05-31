Новости регионов: врачам из Приморья грозит до 15 лет тюрьмы за торговлю детьми

Врачам из Приморья грозит до 15 лет тюрьмы за торговлю детьми. По данным следствия, восемь сотрудников частной клинки с 2018 по 2020 год подделывали документы о бесплодии клиентов. Затем они выращивали эмбрионы, обеспечивали рождение детей и продавали их заграницу. Всего таким образом было продано 13 новорожденных. Медики получили за это 53 миллиона рублей. Обвинение утвердил прокурор Приморского края. Дело направят в суд во Владивосток.

Огромные глыбы льда выносит на берег Енисея. Чтобы посмотреть на ледоход и сделать эффектные снимки к воде съехались местные жители и туристы. Такое явление на севере Красноярского края происходит каждый год с началом весеннего сезона. В некоторых местах, где лед сталкивается с препятствиями, он накапливается и образует заторы. Под давлением воды ледяные глыбы выдавливает на берег.

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