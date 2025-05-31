Новости регионов: локомотивное депо загорелось в Иркутской области

Крупный пожар произошел в ночь на 31 мая в Иркутской области. Там загорелось локомотивное депо. Огонь распространился на площади в 2 тысячи квадратных метров. В тушении задействовали 16 спасателей, 7 единиц спецтехники и пожарный поезд. Территорию депо пришлось оцепить, о возможных причинах пожара пока не сообщается. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Также пожар произошел под Великим Устюгом. Там в одном из поселков загорелась лесопилка. Огонь быстро распространился на полторы тысячи квадратных метров. Несмотря на сложную ситуацию, спасателям ближе к утру удалось локализовать пламя. Для этого понадобилось свыше полусотни пожарных и 26 единиц техники.

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