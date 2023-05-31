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Происшествия

Поселок Михайловка попал под обстрел тяжелой артиллерии ВСУ в Запорожской области

Поселок Михайловка попал под обстрел тяжелой артиллерии ВСУ в Запорожской области

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Поселок Михайловка в Запорожской области попал под обстрел тяжелой артиллерии ВСУ. О прилетах с украинской стороны по центру населенного пункта сообщили местные власти.

Группа Следственного комитета России при осмотре Михайловки зафиксировала воронки, диаметр каждой из которых – шесть метров, глубина – больше двух. Повреждены газопровод и дорога.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоКристина КурумаИван Лозовой
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