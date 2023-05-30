Восемь взрослых и 10 детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Общее число пострадавших в результате опрокидывания зрительских трибун на футбольной арене в Ростове-на-Дону увеличилось до 18 человек, среди них восемь взрослых и 10 детей, сообщил министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Он отметил, что одна женщина погибла.

"Остальные все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. И 10 детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные – средней степени тяжести", – приводит ТАСС слова Аракеляна.

Ранее сообщалось, что зрительская трибуна обрушилась из-за ветра при проведении областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону.

Сообщение об обрушении поступило в 16:25 по московскому времени. Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что пострадавших отвезли в городские медучреждения.