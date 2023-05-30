30 мая, 18:44Происшествия
Восемь взрослых и 10 детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове
Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"
Общее число пострадавших в результате опрокидывания зрительских трибун на футбольной арене в Ростове-на-Дону увеличилось до 18 человек, среди них восемь взрослых и 10 детей, сообщил министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Он отметил, что одна женщина погибла.
"Остальные все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. И 10 детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные – средней степени тяжести", – приводит ТАСС слова Аракеляна.
Ранее сообщалось, что зрительская трибуна обрушилась из-за ветра при проведении областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону.
Сообщение об обрушении поступило в 16:25 по московскому времени. Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что пострадавших отвезли в городские медучреждения.
Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек
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