Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове возросло до 26

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 26 человек. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых – дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Голубев рассказал, что посетил 20-ю городскую больницу, куда доставили 13 пострадавших детей и двоих взрослых. По его словам, в настоящее время один ребенок находится на операции, где привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Во вторник, 30 мая, зрительская трибуна обрушилась из-за ветра во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону. Об инциденте стало известно в 16:25 по московскому времени.

В свою очередь, следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудила уголовное дело по факту случившегося. В ведомстве уточнили, что производство будет вестись по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").