На Боровском шоссе в Москве зафиксирована утечка пропана из грузовика

Утечка пропана из грузовика произошла в Москве на Боровском шоссе в районе дома 2Ак4, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто. Затруднений в районе происшествия нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.