Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 12:15

Происшествия

На Боровском шоссе в Москве зафиксирована утечка пропана из грузовика

На Боровском шоссе в Москве зафиксирована утечка пропана из грузовика

Взрыв произошел на рыночной площади одного из городов в Сирии

На Мадагаскар обрушился разрушительный циклон "Гамане"

В ТиНАО активизировались догхантеры

Установлены личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Акция памяти прошла у стихийного мемориала рядом с "Крокус Сити Холлом"

Крупный пожар вспыхнул в деревне Брехово в Московской области

Оркестр под управлением Гергиева исполнил у "Крокус Сити Холла" отрывки из Прокофьева

В Москве нашли мужчину, спасшего инвалида-колясочника при теракте в "Крокус Сити Холле"

В городах России прошли акции в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле"

Утечка пропана из грузовика произошла в Москве на Боровском шоссе в районе дома 2Ак4, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто. Затруднений в районе происшествия нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика