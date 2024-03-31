31 марта, 12:15Происшествия
На Боровском шоссе в Москве зафиксирована утечка пропана из грузовика
Утечка пропана из грузовика произошла в Москве на Боровском шоссе в районе дома 2Ак4, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто. Затруднений в районе происшествия нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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