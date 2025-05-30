Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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30 мая, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 мая

ДТП с пятью машинами такси произошло на Ленинском проспекте

Подростки выстрелили из травматического пистолета во входную дверь жилого дома

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Пожар произошел в деревне Рузино под Химками

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 мая.

Массовая авария произошла на Ленинском проспекте в Москве. На дороге друг в друга врезались сразу пять машин такси.

Цифровая навигация появится на 90 станциях московского метро, ее должны установить до 2030 года. При этом все будет оформлено по единому стандарту, а особое внимание планируется уделить пересадочным узлам.

Движение поездов на участке оранжевой ветки будет ограничено в предстоящие выходные, 31 мая и 1 июня. Составы не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Аналогичные ограничения будут действовать 7 и 8 июня.

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