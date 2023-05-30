Собянин заявил, что пострадавшим от атаки БПЛА была оказана вся необходимая помощь

Сергей Собянин опубликовал новую инфомацию о том, какая работа проведена после инцидента с беспилотниками. В течение всего дня работники городских медицинских организаций максимально оперативно оказывали помощь жителям поврежденных домов. Несколько человек обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортные учреждения соцзащиты, сейчас они дома, уточнил Собянин.

Как добавил столичный градоначальник, уже к полудню были сформированы мобильные бригады из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС, которые до сих пор продолжают обход жителей пострадавших домов.

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