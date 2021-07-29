Блогер рассказала о ситуации в Кемере на фоне лесных пожаров в Турции

Турция мобилизует все возможности для сдерживания и тушения лесных пожаров. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Вторые сутки Турция борется с масштабными возгораниями на побережье. В районах Сиде, Мармарис, Бодрум люди задыхаются от смога.

Манавгат также оказался в эпицентре стихии, там есть разрушения и жертвы. По официальным данным, три человека погибли, пострадали еще почти 200.

Блогер Катя Жужа рассказала о ситуации в Кемере на фоне лесных пожаров в Турции. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.