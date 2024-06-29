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29 июня, 22:30

Происшествия

Новости регионов: в Екатеринбурге клиентка маркетплейса устроила скандал в пункте выдачи

Новости регионов: в Екатеринбурге клиентка маркетплейса устроила скандал в пункте выдачи

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В Екатеринбурге клиентка маркетплейса устроила скандал в пункте выдачи. Инцидент был снят на камеру видеонаблюдения. Поводом для клнфликта послужил тот факт, что сотрудница не смогла сразу выдать клиентке заказ из-за высокой загруженности и попросила женщину подождать. В ответ на просьбу она начала кричать, заставила следующего посетителя покинуть помещение и заявила, что никого не пустит на пункт выдачи, пока ей не отдадут заказ.

Вагоны поезда сошли с рельсов в Оренбургской области, рассказали представители уральской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в Новотроицке в ходе проведения маневровых работ. В состав входили шесть вагонов с цементом, три из которых опрокинулись. В результате инцидента никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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