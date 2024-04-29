Новости регионов: уровень воды в реке Ишим поднялся выше 12 метров в Тюменской области

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за трое суток поднялся почти на метр и превысил 12 метров. В регионе подтоплено почти 200 домов и более 500 дачных участков. Спасатели продолжают работу на месте инцидента.

В то же время в Курганской области ситуация с паводком стабилизируется, уровень воды в реке Тобол постепенно снижается. В течение 28 апреля вода ушла из 12 населенных пунктов, но еще 26 остаются подтопленными. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией последствий.

В Оренбургской области около 50 жилых домов и 65 участков освободились от воды за сутки. Спасатели обрабатывают территории специальным обеззараживающим раствором, чтобы после паводка не произошло вспышек инфекционных заболеваний.

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