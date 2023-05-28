Новости регионов: режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за наводнения

В пяти селах Кубани ввели режим ЧС из-за наводнения. Ливни не прекращаются там уже несколько дней. Вышедшие из берегов реки затапливают дворы и дома. Залитыми к 28 мая остаются больше сотни приусадебных участков. В наиболее пострадавшие районы отправлена спецтехника.



Помощь медиков понадобилась четверым участникам аварии с семью машинами в Крыму. Один из водителей сначала догнал попутную машину, а после его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся еще с несколькими. В обстоятельствах разбираются полицейские и сотрудники ГИБДД.

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