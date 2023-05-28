Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за наводнения

Новости регионов: режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за наводнения

Новости мира: спасатели ликвидировали пожар на заводе в Кливленде

Сжегшего Коран волгоградца доставили в СИЗО города Грозный

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка 28 мая

Автомобиль сбил пешехода на востоке Москвы

Снаряд попал в многоэтажный дом в результате обстрела в Донецке

"Рейд 112": пожар произошел в подвале жилого дома в столице

Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ по ДНР

Новости регионов: 4 человека пострадали в ДТП в Ялте

ВСУ вновь нанесли удары по Запорожской области

В пяти селах Кубани ввели режим ЧС из-за наводнения. Ливни не прекращаются там уже несколько дней. Вышедшие из берегов реки затапливают дворы и дома. Залитыми к 28 мая остаются больше сотни приусадебных участков. В наиболее пострадавшие районы отправлена спецтехника.

Помощь медиков понадобилась четверым участникам аварии с семью машинами в Крыму. Один из водителей сначала догнал попутную машину, а после его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся еще с несколькими. В обстоятельствах разбираются полицейские и сотрудники ГИБДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика