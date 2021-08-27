В отношении блогеров, распыливших перцовый баллончик на женщину в Москве, возбудили дело

Семь лет колонии могут получить блогеры, напавшие на женщину-инвалида с перцовым баллончиком в Москве. Против двух молодых людей возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Все, что случилось в Измайловском парке, блогеры сняли и выложили в Сеть. На кадрах они просят у прохожей зарядку от телефона, начинают насмехаться и оскорблять женщину, а потом брызгают ей в лицо газовым баллончиком. Позднее обоих нападавших задержали, дело на контроль взяла столичная прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.