В МЧС сообщили об обрушении кровли горящего на юге Москвы здания

Пожар на площади около 100 квадратных метров произошел в производственном здании на юге Москвы.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу, к настоящему моменту в горящем здании произошло обрушение кровли. На месте пожара организован штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало.