Дерево упало на детскую площадку на востоке Москвы

Дерево упало на детскую площадку на улице Ивантеевской в Москве. К этому привели сильные порывы ветра.

На кадрах видно, что упавшие ветки накрыли горку и качели, о пострадавших не сообщается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.