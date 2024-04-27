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Новости

27 апреля, 17:30

Происшествия

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане

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Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане, к западу от японских островов Огасавара. Подземные толчки ощутили и жители Токио. В Сети местные жители делятся кадрами, на которых трясет автомобили и дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Лесной пожар подбирается к крупному горному курорту Индии Найнитал и базам ВВС. В тушении задействуют вертолеты. Они набирают воду из озера и сбрасывают на горящий лес. Пока локализовать пожар не удалось.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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