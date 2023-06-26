Новости часа: смертельная авария на американских горках случилась в Швеции

В парке аттракционов Стокгольма один из вагончиков американских горок сошел с рельсов, люди упали с высоты нескольких метров. Остальные застряли наверху, спасатели снимали их с помощью вертолета. В результате ЧП один человек погиб и девять пострадали.

Торнадо обрушился на американский штат Индиана. Стихия добралась до жилых домов в городе Гринвуд. Огромная воздушная воронка подняла в воздух обломки конструкций.

Режим ЧС из-за сильных дождей и наводнений ввели сразу в нескольких регионах Чили. По информации властей, пострадали от стихии уже более 400 человек.



Тысячи людей вышли на митинг в немецкой Баварии. Акция там прошла накануне. Протестующие требовали реформы в сельском хозяйстве и прекращения поставок оружия на Украину.

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