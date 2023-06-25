Два человека погибли после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

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Частный самолет потерпел крушение на территории Подмосковья, в результате чего погибли два человека. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"Легкомоторный самолет, принадлежащий частному лицу, разбился вблизи Ступино. Погибли два человека, находившихся на борту", – говорится в сообщении.

В экстренных службах добавили, что на земле разрушений и пострадавших не выявили.

Ранее сообщалось, что в Колумбии обнаружили живыми четверых детей с разбившегося в начале мая самолета Cessna 206. С момента авиакатастрофы до нахождения их прошло 40 дней, рассказал президент государства Густаво Петро. Детей нашли в колумбийских джунглях.