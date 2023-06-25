Движение восстановили по всей трассе М-4 "Дон"

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Движение по всей трассе М-4 "Дон" полностью восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале ГК "Автодор".

"Движение по всей М-4 "Дон" идет в штатном режиме", – поделились в компании.

Утром 25 июня сохранялись ограничения для движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской области и Подмосковье. При этом в Росавтодоре сообщали, что все введенные ограничения на дорогах были сняты.

Днем ранее на фоне затруднений в движении на участке дороги М-4 "Дон" на территории Ростовской области водителям Краснодарского края рекомендовали воздержаться от поездок. Их попросили выбирать альтернативные пути объезда. Позже все ограничения были сняты.