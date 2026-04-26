Четыре человека отравились химикатами в бассейне на юге Москвы

Четыре человека отравились химикатами в бассейне фитнес-клуба на юге столицы в Москве. Пострадавшими оказались посетители и сотрудники комплекса. Еще 30 человек пришлось эвакуировать.

Предварительно, в комплексе произошла утечка химиката на основе хлора. Разгерметизировались емкости со средствами для очистки воды, которые находились в подвальном помещении. Клуб временно закрыли для посещения, на месте работают экстренные службы.

