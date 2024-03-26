Новости мира: грузовое судно врезалось в мост в США

Автомобильный мост обрушился в Балтиморе после того, как в него врезался грузовой корабль. Как сообщают местные СМИ, несколько машин упали в реку. По словам очевидцев, удар судна пришелся в опору моста. После этого оно загорелось и начало тонуть. Власти Балтимора назвали произошедшее инцидентом с большим количеством пострадавших.

Тем временем 50 тысяч человек пострадали в результате наводнения на юге Мозамбика. Из-за продолжительных ливней наводнения начались в четырех городах. Свои дома вынуждены были покинуть порядка 40 тысяч местных жителей. Национальный институт борьбы с последствиями стихийных бедствий объявил красный уровень погодной опасности в стране.

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